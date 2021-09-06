Десять человек в выходные терялись в лесах Югры. Двоих продолжают искать

За субботу и воскресенье в лесах ХМАО потерялись 10 человек. Восемь потерпевших удалось найти. Все они были в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались. Поиски двоих граждан продолжаются. Об этом сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Так, в субботу, 4 сентября, поисковая группа выезжала на поиски 51-летней югорчанки, которая потерялась на 83 километре трассы «Югра». Женщину вывели из леса с помощью звуковой сигнализации и сотовой связи. В этот же день в Сургутском районе заблудились женщина и мужчина. Они также вышли к людям из леса самостоятельно, ориентируясь на звуки и сотовую связь.

В воскресенье, 5 сентября, в лесу около района базы отдыха «Радуга» в Нижневартовском районе потерялся мужчина. На сегодняшний день поиски продолжаются.

В этот же день на 37 км автодороги Нягань – Лорба в Октябрьском районе спасатели вывели двух заблудившихся из леса. Пострадавшие в медпомощи не нуждались.

Также группа спасателей выезжала на 925 газопровод в Нягани. Мужчина вышел в лес и заблудился. После прибытия на место происшествия, спасатели с помощью звуковой сигнализации вывели пострадавшего к дороге.

Ещё двоих граждан удалось найти в лесу недалеко от автодороги вблизи деревни Шапша. Мужчина и женщина в возрасте 31 и 30 лет вышли в лес и заблудились. Людей вывели на автомобильную дорогу к машине.

Продолжаются поиски на 29 километре автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. Согласно сообщению в лесном массиве были слышны крики о помощи. Найти пострадавшего не удалось.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.09.21

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