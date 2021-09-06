Югорские школьники на время выборов уйдут на дистанционное обучение

Югорские школьники из-за сентябрьских выборов два дня будут учиться в дистанционном формате. Об этом сообщил директор окружного Департамента образования Югры.

17 сентября уроки для школьников пройдут в режиме онлайн, а учебный день 18 сентября они проведут на свежем воздухе – для них объявят День здоровья со спортивными состязаниями и играми.

Алексей Дренин рекомендовал руководителям образовательных организаций всех муниципалитетов региона придерживаться именно такого плана. Решение было принято, чтобы обеспечить безопасность детей в период голосования. Избирательные участки, которые расположены в учебных заведениях, в этом году будут работать три дня – с 17 по 19 сентября. В эти дни пройдут выборы в думы разных уровней.

Как пояснил Алексей Дренин, в эти дни на территории образовательных организаций будут большие потоки людей. Решение перевести школьников на дистанционный формат поможет обеспечить как антитеррористическую безопасность, так и риски связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

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