В Югре для общепита сняли ряд ограничений по COVID-19

Заведениям общественного питания в Югре снова разрешили работать круглосуточно. Ограничения были наложены на фудкорты, кафе и рестораны в связи с третьей волной заболеваемости ковидом в регионе. Сейчас количество новых случаев планомерно спадает, поэтому губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о смягчении ограничительных мер.

При этом сохраняется обязанность ресторанов и кафе соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора в части препятствию распространения коронавирусной инфекции.

Второе требование: вакцинация сотрудников. В организациях общественного питания должны быть привиты не менее 80 процентов работников. Еще более жесткие требования касаются персонала, работающего непосредственно с посетителями. Все люди, занятые на такой работе, без исключений, должны быть привиты.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.09.21

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