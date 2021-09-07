В Югре за сутки зафиксировали 136 новых случаев COVID-19

В ХМАО-Югре за минувшие сутки было подтверждено 136 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости по-прежнему Нижневартовск – 29 новых случаев. В Сургуте – 28, в Ханты-Мансийске – 17. В остальных муниципалитетах выявлено 10 и менее случаев в каждом. Всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 71 568 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

На момент выявления новых случаев у 107 человек были зафиксированы симптомы ОРВИ, у 25 – диагностирована пневмония, четверо – переносят вирус бессимптомно.

Что касается тех, кто проходит лечение в ковидных госпиталях Югры, то состояние 108 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 89 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерли 1 073 человека – за минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти.

Тем временем, за последние сутки больничные по ковиду закрыли еще 111 человек, за весь период пандемии вызлоровело 67 814 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.09.21

В Югре для общепита сняли ряд ограничений по COVID-19. / Югорские школьники на время выборов уйдут на дистанционное обучение. / Десять человек в выходные терялись в лесах Югры. Двоих продолжают искать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»