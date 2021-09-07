В Югре на трассе ВАЗ столкнулся с КАМАЗом

Двойное ДТП произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ХМАО. Ранен один человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл накануне, 6 сентября, в Нефтеюганском районе. Предварительно 31-летний водитель Hyundai не рассчитал дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ» и допустил с ним столкновение.

От удара 34-летний водитель отечественного автомобиля не удержал руль, и машину отбросило на барьерное ограждение с последующим столкновением с КАМАЗом.

В аварии легковушки с иномаркой, а затем и с грузовиком, пострадал один человек – пассажир автомобиля «ВАЗ».

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 07.09.21

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