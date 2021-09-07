ХМАО остался в группе регионов со средней устойчивостью. У ЯНАО и Тюмени дела получше

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг основных событий социально политической жизни регионов за август. Согласно ему, ХМАО продолжает оставаться в группе регионов со средней устойчивостью, за месяц произошли три события, которые негативно отразились на округе, из-за этого динамика движения в рейтинге вышла нулевой.

К негативным событиям отнесли пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО. Из-за происшествия была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Отрицательно сказалось и отстранение судом от должности гендиректора Югорской региональной электросетевой компании Михаила Козлова. Его подозревают в растрате, возбуждено уголовное дело.

Показатели ухудшил и РИА Рейтинг (эти данные тоже входят в статистику фонда), который поставил ХМАО на 76-е место по темпам роста промышленного производства.

По данным фонда «Петербургская политика» ХМАО продолжает оставаться в группе регионов со средней устойчивостью. За август у региона 6,4 балла. Тогда, как у ЯНАО и Тюменской области – 8,1 балла и 7,9 балла соответственно. Это обеспечивает им размещение в группе регионов с высокой устойчивостью.

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