В Лянторе внедорожник врезался в МАЗ. Два человека погибли

Смертельное ДТП произошло в Лянторе сегодня утром. Трагедия произошла на улице Магистральной. Там, по предварительной информации, водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» двигался по улице Магистральной. Внезапно внедорожник занесло.

Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом МАЗ. В результате удара погибли на месте водитель и пассажир иномарки, это мужчины 1988 и 1997 годов рождения.

Лянтор, Александр Непомнящий

Лянтор. Другие новости 07.09.21

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