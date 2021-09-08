В Югре начали прививать население и от гриппа трех- и четырехкомпонентными вакцинами

В Сургутском районе с 1 сентября началась прививочная кампания против гриппа.

Как сообщает Служба по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района, сейчас заболеваемость начала расти, она колеблется в пределах от 10 до 40 процентов, в зависимости от муниципалитета.

В предстоящую прививочную кампанию сургутян будут прививать 3-х и 4- компонентными вакцинами. С учётом прогноза активности вирусов гриппа в предстоящий сезон штаммовый состав вакцин изменён в части двух штаммов вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали. В сезоне 2021-2022 годов, по рекомендации ВОЗ, включены в состав трёхвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа:

∙ A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09,

∙ A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2),

∙ B/Washington/02/2019,

Вирус гриппа B/Phuket/3073/2013 включён четырёхвалентную вакцину (квадривакцину).

С целью охвата обязательной иммунизацией против гриппа 60% населения Югры в текущую прививочную кампанию предстоит привить 1037495 югорчан. Уже поступило 42,7% требуемого для этой цели объёма вакцины: «Ультрикс квадри» для детей и взрослых, а также «Совигрипп» для взрослых.

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях по месту жительства.

Сургут, Елена Васильева

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