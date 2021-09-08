Югра: за сутки выявлен еще 141 случай ковида

Еще 141 новый случай коронавирусной инфекции выявлен за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Всего с начала пандемии в регионе было лабораторно подтверждено уже 71 709 случаев. Новые заболевшие были выявлены в 18 муниципалитетах. В лидерах – Сургут и 42 человека, на втором месте – Ханты-Мансийск и 23 человека, на третьем – Нижневартовск и 22 человека.

У большинства заболевших ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 19 пациентов поставлен диагноз пневмония, два человека болеют без проявления симптомов.

Из числа госпитализированных в окруженные больницы состояние 105 человек оценивается как тяжелое, 80 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За минвушие сутки пополнилась и статистика летальности – от последствий ковида скончались два человека. Всего с начала пандемии умерли 1 075 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.09.21

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