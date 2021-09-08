На пепелище одного из пожаров в Югре нашли труп

В Югре с начала недели сгорели несколько дачных домов, бань, и хозпростроек. В МЧС Югры сообщили также о возгорании в двухэтажном жилом доме, которое произошло утром 6 сентября. А накануне в поселке Игрим пожарный расчет выезжал на тушение аналогичного жилого многоквартирного дома. По информации «Центроспас-Югории», на пожаре обнаружен погибший – это 63-летний мужчина. Эвакуированы 18 человек. Огнем повреждены стены, потолок и пол в одной из квартир.

Также накануне в поселке Междуреченский полностью сгорел дом. Когда приехали пожарные, строение уже полыхало вовсю. Предварительной причиной, как сообщили спасатели, стала неправильно смонтированная электропроводка.

Неисправная, либо неправильно спроектированная электропроводка, ненадлежащая эксплуатация электроприборов – это, по статистике, наиболее частые причины пожаров в дачных домах и банях.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.09.21

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