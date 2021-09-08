Югорчанин пойдет под суд за контрабанду леса, сумма ущерба 4,5 миллиона

Югорчанин пойдет под суд за контрабанду леса.

Уголовное дело возбуждено в отношении 53-летнего жителя автономного округа. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в 2020 году он экспортировал лесоматериалы в другое государство на сумму более 4,5 миллиона рублей. Всего он незаконно вывез уральского леса в объеме 571 кубометр. В таможню мужчина предоставил подложные документы о происхождении лесоматериалов. Уголовное дело будет рассматриваться Верх-Исетским судом Екатеринбурга.

Напомним, постановлением правительства РФ от 2019 года лесоматериалы отнесены к стратегически важным ресурсам, при контрабанде которых на сумму свыше 100 тысяч рублей наступает уголовная ответственность. Это решение было принято для того, чтобы бороться с незаконной вырубкой и продажей древесины. Санкция статьи УК РФ предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.09.21

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