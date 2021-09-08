В Нефтеюганске произошло жесткое ДТП – три человека пострадали

Серьезное ДТП произошло накануне утром в Нефтеюганске. В столкновении «Киа» и ВАЗ пострадали три человека. Пассажир отечественной легковушки 2003 года рождения был госпитализирован в состоянии комы, еще один пассажир, 2002 года рождения, также был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадал также и пассажир «Киа» – он отделался ушибами. По предварительной информации, столкновение допустил водитель иномарки.

Тем не менее, все причины и обстоятельства случившегося предстоит установить полицейским. В Госавтоинспекции, между тем, призывают водителе быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, скоростной режим и предписания знаков, разметки.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 08.09.21

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