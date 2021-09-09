Нефтеюганск газифицируют: дан старт строительству газопровода

В ХМАО дан старт строительству газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск» компанией «Газпром». Объект позволит газифицировать три населённых пункта – Нефтеюганск, Пыть-Ях и посёлок Каркатеев Нефтеюганского района. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

Церемонию запуска строительства посетили министр энергетики России Николай Шульгин, глава ХМАО Наталья Комарова и руководитель департамента компании «Газпром» Владимир Марков.

Как сообщили в правительстве региона, полностью готова проектно-сметная документация, разрешение на возведение объекта от Госэкспертизы тоже получено. Протяжённость объекта составит более 47 км.

Планируется, что начало газопровода будет проложено от точки подключения к газопроводу «Уренгой – Сургут – Челябинск» в районе компрессорной станции «Южно-Балыкская».

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

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