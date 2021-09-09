В Югре за сутки зафиксировали 143 новых случая COVID-19

143 случая ковида за минвушие сутки было лабораторно подтверждено в ХМАО. Всего с начала пандемии таких случаев было выявлено 71 852. Инфекция подтвердилась у жителей 10 муниципалитетов округа. Лидирует по заболеваемости Сургут – 32 новых случаев. В Нижневартовске – 26, в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске – 15. В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 113 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, семеро переносят вирус бессимптомно.

Что касается тех, кто проходит лечение в ковидных госпиталях Югры, то на сегодняшний день заболевание в тяжёлой форме протекает у 96 пациентов, ещё 71 подключён к ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 076 человека – за минувшие сутки зафиксирована одна смерть.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.09.21

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