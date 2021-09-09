В Югре произошла утечка из нефтепровода – пострадала река и береговая линия

Очередное ЧП, связанное с розливом жидкости, содержащей нфтепродукты, произошло в Югре.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Природнадзора по ХМАО-Югре, инцидент случился 7 сентября. Установлен и виновник – ПАО Славнефть-Мегионнефтегаз. В ходе проведения плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка в результате разгерметизации при опресовке трубопровода нефтесодержащая жидкость попала в реку Лабановский Еган (район куста 112 Южно-Локосовского лесного участка). Место разгерметизации находится на землях лесного фонда Юганского ТО-лесничества, Локосовского участкового лесничества, Локосовского урочища в квартале 30 выделе 92.

Накануне на месте происшествия побывали инспекторы Природнадзора Югры: для того, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов из Лабановского Егана в Обь, были установлены 2 нитки боновых заграждений. В воду были внесены сорбенты. На водной поверхности реки Лабановский Еган наблюдается радужная пленка на площади 0.25 га, инспекторы также сообщили о загрязнении нефтепродуктами береговой полосы.

В Обь нефтепродукты не попали.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.09.21

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