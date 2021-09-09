Неплательщик алиментов на 4 детей пойдёт исправляться в ИК строгого режима

Житель Лангепаса игнорировал обязательства по уплате алиментов на содержание четверых детей до тех пор, пока его не привлекли к уголовное ответственности. Мужчина накопил долгов на полтора миллиона рублей, в связи с чем к нему возникли вопросы у судебных приставов. Сначала его привлекли к административной ответственности и назначили 80 часов обязательных работ. Что должника, видимо, вовсе не испугало, и наставить его на путь исправления не получилось, констатировали в пресс-службе окружного УФССП.

Тогда приставы привлекли его к уголовной ответственности, и ему назначили наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако, говорят приставы, алименты платить ему все равно придется, и отработать назначенные 80 часов – тоже.

Лангепас, Александр Непомнящий

Лангепас. Другие новости 09.09.21

В Югре произошла утечка из нефтепровода – пострадала река и береговая линия. / В Югре за сутки зафиксировали 143 новых случая COVID-19. / Нефтеюганск газифицируют: дан старт строительству газопровода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»