В Югре водитель чудом выжил в страшной аварии

В Югре мужчина чудом выжил в серьезном ДТП. Накануне утром, 9 сентября в Нижневартовске 22-летний мужчина, на «Ладе», по предварительным данным, не принял мер к своевременному снижению скорости при возникновении опасности, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», который ехал перед ним. Легковушком рикошетом отбросило на опору освещения. В результате ДТП водитель Лады получил травмы. Судя по фотограями с местам происшествия, выжил он чудом.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека ранено, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 09.09.21

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