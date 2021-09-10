В Югре за сутки зафиксировали 142 новых случая COVID-19

142 новых случая COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии в регионе было лабораторно подтверждено 71 994 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки инфекция была выявлена в 21 муниципалитете. Лидирует по заболеваемости Сургут – 36 новых случаев. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске – по 19 заблевших. В Нефтеюганске и Урае – по 11 случаев. В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 121 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 19 – диагностирована пневмония, двое – переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 080 человек, в том числе 4 летальных исхода пришлись на минувшие сутки.

Больничные, выданные по поводу ковида, в минувшие сутки закрыли Тем временем еще 172 человека, за весь период пандемии выздоровело 68 311 заразившихся ковидом югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.09.21

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