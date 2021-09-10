Фермеры Сургутского района предупредили – цены на продукцию вырастут на 15 процентов

Продукция крестьянско-фермерских хозяйств Сургутского района подорожала в среднем на 15 процентов из-за роста цен на корма. Об этом сообщает газета «Вестник». «Произошло удорожание стоимости приобретаемых кормов для выращивания животных в течение прошлого и текущего годов на 15-30%. Из-за этого поднялись цены – в среднем на 15 процентов», – рассказала начальник службы по сельскому хозяйству администрации Сургутского района Инна Шхагапсоева.

В связи с пандемией, по мнению Шхагапсоевой, покупатели стали более экономными, избирательными и требовательными.

Начальник службы по сельскому хозяйству отметила, что продукцию крупных сельхозтоваропроизводителей можно приобрести в магазинах «Метро», «Лента», на Центральном рынке, расположенном на улице Островского, в магазине «Фермерская лавка №1» и непосредственно в магазинах расположенных на территории фермерских хозяйств.

«Конечно же, нашим производителям хотелось бы иметь более высокий спрос на свою продукцию, но летний сезон всегда характерен снижением покупательской способности», – добавила Инна Шхагапсоева.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 10.09.21

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