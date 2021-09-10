Мегион пришел к отопительному сезону без должного запаса топлива для котельных

В Мегионе прокуратура в ходе проверки выявила неготовность котельных к наступающему отопительному сезону 2021-2022. Вопреки требованиям Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» коммунальным предприятием не был сформирован неснижаемый запас топлива для бесперебойной работы городских котельных, находящихся на балансе МУП «Тепловодоканал».

Для устрения выявленных нарушений прокурор города внес представление директору предприятия.

На данный момент все нарушения закона устранены, МУП «Тепловодоканал» сформирован соответствующий запас топлива для работы котельных, пояснили в надзорном ведомстве.

Мегион, Елена Васильева

Мегион. Другие новости 10.09.21

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