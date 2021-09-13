В Югре за сутки зафиксировали 147 новых случая COVID-19

72 432 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 13 сентября. За минувшие сутки подтверждено 147 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Нижневартовске – 30 новых случаев.В Сургуте – 27. В Ханты-Мансийске – 17. В Нефтеюганске – 11 случаев. В Остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 126 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, трое переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 083 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 2 смерти от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.09.21

Мегион пришел к отопительному сезону без должного запаса топлива для котельных. / Фермеры Сургутского района предупредили – цены на продукцию вырастут на 15 процентов. / В Югре за сутки зафиксировали 142 новых случая COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»