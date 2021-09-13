В минувшие выходные на дороге Нягань-Приобье в ДТП погиб человек

Утром 11 сентября на 32 километре автодороги «Нягань – Приобье» в Октябрьском районе, 23-летний водитель «Киа Рио», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Оптима», под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 25-летний пассажир «Киа Рио» получили травмы, а водитель Оптимы скончался на месте происшествия.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нягань, Александр Непомнящий

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