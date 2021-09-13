Призеры Олимпиады и Паралимпиады из Югры будут получать доплату к пенсии

Правительство Югры утвердило порядок пожизненного материального обеспечения спортсменов и тренеров которые добились значительных успехов.

Это касается победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Всемирной шахматной олимпиады. В документе прописана и сумма материального обеспечения. Оно будет выплачиваться ежемесячно. За золото спортсменам будут платить 30 тысяч рублей, серебряным призерам – 25 тысяч, бронзовому – 20 тысяч, а тренеру – 15 тысяч рублей.

Есть и ряд определенных условий. Для назначения пожизненного материального обеспечения нужно, конечно, достижение спортивного результата. Помимо этого – получение страховой пенсии по старости и регистрация по месту жительства на территории Югры.

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