В Югре за сутки зафиксировали 149 новых случая COVID-19

72 581 случай коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 14 сентября. За минувшие сутки выявлено 149 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 30 новых случаев.В Нижневартовске – 20. В Ханты-Мансийске и Нефтеюганске по 12. В Ханты-Мансийском районе – 11 случаев. В Остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 121 человека зафиксированы симптомы ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония, один переносит вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 084 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 1 смерть от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.09.21

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