В Югре два человека погибли на пожаре в деревянном доме

В Ханты-Мансийском АО в пожаре в деревянном доме погибли два человека. Трагедия произошла в двухэтажном доме, расположенном в 6 микрорайоне Нефтеюганска. Сообщение о возгорании поступило около 7 часов утра 14 сентября. На тушение пожара от подразделений МЧС выехали 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Справиться с огнем удалось в течение получаса.

По данным следственного комитета Югры, при пожаре погибли двое мужчин – 1970 и 1957 годов рождения. Еще двое человек – 52-летний мужчина и 60-летняя женщина – получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в СУ СКР РФ по ХМАО-Югре.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 14.09.21

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