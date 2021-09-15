В Югре сбитый водителем УАЗа пешеход скончался в больнице

14 сентября на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 44 летний мужчина, управляя транспортным средством «УАЗ», сбил 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте. В результате происшествия мужчина-пешеход скончался в медицинском учреждении, куда его скорая помощь.

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД, на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 5 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.09.21

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