В Югре за сутки зафиксировали 148 новых случаев COVID-19

72 729 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 15 сентября. За минувшие сутки выявлено 148 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 46 новых случаев. В Нижневартовске обнаружено 30 заболевших, в Ханты-Мансийске – 19. В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 120 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 26 – диагностирована пневмония, двое переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 086 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 2 смерти от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.09.21

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