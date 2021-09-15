В Югре обустроят к сезону более 2000 км зимников и 22 км ледовых переправ

В ХМАО-Югре началась подготовка к новому осенне-зимнему сезону. Как сообщили на заседании регионального правительства,

основной перечень мероприятий по подготовке к зиме уже опроеделен. Продолжается ремонт, техническое обслуживание и оснащение техники, задействованной в зимнем содержании автомобильных дорог. Полностью произведена подготовка площадок хранения песко-соляной смеси, теплых стоянок для техники, помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей, отопительных систем в помещениях.

В настоящее время выполняется подготовка мостовых сооружений, водопропускных труб и водоотводных сооружений к эксплуатации в зимний период. Производится восстановление и повторное нанесение горизонтальной дорожной разметки. Заготавливается противогололедный материал. Все работы будут завершены до начала зимы.

Подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения осуществляется в соответствии с утвержденным планом и в установленные сроки. Завершение всех подготовительных и проверочных мероприятий предусмотрено до 20 октября.

Как сообщил генеральный директор Северавтодора Александр Лебедев, в предстоящем зимнем сезоне в Югре запланировано устройство 2228 км зимних автодорог общего пользования межмуниципального значения, в том числе почти 22 км ледовых переправ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.09.21

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