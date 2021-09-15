В Югре молодые нефтяники дали клятву и прошли обряд помазанья нефтью

В Урае в рамках Дня нефтяников молодых специалистов провели через обряд помазанья нефтью. Как сообщает пресс-служба администрации города, данная традиция соблюдается в городе уже много лет. В этом году 10 юношей и девушка, принятые на работу в «Урайнефтегаз», произнесли клятвы на праздничном мероприятии в ККЦК «Юность Шаима», после чего генеральный директор крупнейшего предприятия города Сергей Яскин, а также председатель совета молодых специалистов ТПП «Урайнефтегаз» Юлия Свистельникова и ветераны предприятия кисточками нанесли на кожу начинающих специалистов нефть.

«У них с момента первого фонтана есть поверье: тот не будет настоящим нефтяником, кто нефть руками не потрогает. Опытные нефтяники нанесли на лица новичков жирную, маслянистую Шаимскую нефть», – рассказали в городской администрации.

Отметим, в Урае прошло несколько мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, а также 30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ».

Урай, Елена Васильева

Урай. Другие новости 15.09.21

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