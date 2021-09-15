Полплана выполнено: В Югре продолжается вакцинация от COVID-19

В Югре продолжается вакцинация от COVID-19, на сегодняшний день план выполнен больше чем наполовину. О темпах вакцинации от коронавируса в Югре рассказала на заседании оперативного штаба губернатор региона Наталья Комарова.

«По состоянию на 14 сентября привиты первым компонентом вакцины 553 318 человек, что составляет 55,1 процента граждан округа, которые, при их желании, могли бы сделать прививку. Завершили вакцинацию 514 502 человека», – сообщила губернатор.

За все время пандемии в Югру поступило примерно 720 тысяч комплексов вакцины против коронавируса. Продолжается в регионе и прививочная кампания от гриппа.

«Также в достаточном количестве имеются вакцины против гриппа. С нарастающим итогом на сегодняшний день вакцинированы 57 565 жителей Югры, из них 45 тысяч – за минувшую неделю», – привел данные директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

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