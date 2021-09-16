В Югре за сутки зафиксировали 145 новых случаев COVID-19

72 874 случая коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 16 сентября. За минувшие сутки выявлено 145 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 28 новых случаев. В Нижневартовске – 22. В Ханты-Мансийске 14. В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 116 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 25 – диагностирована пневмония, двое – переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 086 человек – за минувшие сутки медики не зафиксировали случаев смерти от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.09.21

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