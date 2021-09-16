Кромешная тьма: в Ярковском районе поздно вечером сбили пешехода

41-летний пешеход сбит вчера автомобилем «Ниссан Санни» около девяти часов вечера на 130-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Сбитый мужчина оказался жителем деревни Иевлево Ярковского района, он погиб.

Предварительно, пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, на его одежде не было световозвращающих элементов, позволяющих сделать пешехода заметнее для водителя в темноте.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки на момент происшествия был трезв, обстоятельства трагедии выясняются.

Ярковский район, Александр Непомнящий

Ярковский район. Другие новости 16.09.21

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