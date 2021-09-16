В Югре ждут шторм и грозу

В Югре ожидается штормовой ветер, порывами до 18 м/с, грозы и дождь. Непогода продлится с 16 по 19 сентября. Такое предупреждение опубликовало региональное Управление МЧС. Спасатели просят держаться на расстоянии от ЛЭП, рекламных конструкций, крыш зданий и сооружений.

Так, в столице ХМАО столбик термометра в ночь на 17 сентября опустится с 6 градусом тепла до 4, ощущаться будет, как при нулевой температуре. Кроме этого, пройдут дожди с ветром.

В Сургуте будет облачно, возможен дождь, температура продержится на отметке 10 градусов. Аналогичная погода будет в Нижневартовске.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.09.21

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