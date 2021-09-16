Югорчанин финансировал террористов

Житель Сургута получил срок за финансирование террористов. Накануне в Екатеринбурге в Центральном окружном военном суде состоялось заседание, на котором ему был вынесен приговор.

Следствием и судом установлено, что в период с января 2015 года по декабрь 2016 года Нарбек Озганбаев, находясь в Сургуте, был достоверно осведомлен об участии жителя Республики Дагестан на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации. «Имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, фигурант по просьбе последнего осуществил сбор и отправку денежных средств на сообщенные указанным лицом номера банковских карт», – сообщает пресс-служба СУ СКР РФ.

Установить все обстоятельства преступления удалось при содействии подразделения центрального аппарата ФСБ России, регионального управления ФСБ России по Тюменской области и Центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Расследование уголовного дела в отношении жителя Дагестана по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в России признана террористической) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма) продолжается.

За совершенные действия югорчанин будет два года отбывать наказание в колонии общего режима.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 16.09.21

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