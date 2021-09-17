В Нижневартовске 50 избирателей проголосовали в испорченных бюллетенях – в них оказались вычеркнуты не те кандидаты

50 избирателей на одном из избирательных участков в Нижневартовске успели проголосовать в недействующих бюллетенях. Они оказались испорчены. Об этом рассказал председатель регионального Избиркома Денис Корнеев.

«В первый час работы УИК N 623 города Нижневартовска было обнаружено, что участковая избирательная комиссия при подготовке бюллетеней допустила ошибку при исключении кандидатов из бюллетеня для голосования по выборам депутатов Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу N 14, что привело к недействительности данных бюллетеней на этом УИК. ТИК города Нижневартовска незамедлительно направила имеющиеся в резерве муниципальные бюллетени на данный избирательный участок. Голосование продолжилось. Бюллетени с ошибочным вычеркиванием будут признаны недействительными при подсчете голосов», – прокомментировал Корнеев.

Еще одна заминка в голосовании произошла в Урае. Там электронным урнам для голосования потребовалось дополнительное тестирование. Временно были установлены традиционные урны для голосования. В настоящее время КОИБ работают на избирательном участке в штатном режиме.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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