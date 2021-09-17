В Югре в суд ушло дело о создании запрещенной религиозной организации

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 20 участников экстремистской организации – запрещенного религиозного объединения последователей вероучения Свидетелей Иеговы (организация апрещена в РФ) – местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Сургуте ХМАО-Югры.

В надзорном ведомстве уточнили, что с сентября 2017 года по февраль 2019 члены организации в Сургуте и Сургутском районе, несмотря на запрет деятельности, создали религиозное объединение. Также они занимались сбором денежных средств для финансирования запрещенной в России организации.

Сотрудники правоохранительных органов особо обратили внимание на то, что в этой организации принимались серьёзные меры конспирации, чтобы не попасться стражам порядка.

Гражданам предъявили обвинения по статье, связанной с организацией деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также её финансировании. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Сургут, Александр Непомнящий

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