В Югре в долото упал гидросамолёт

В ХМАО ЧП – в болото упал гидросамолёт. Как сообщает МЧС, на борту находилось два человека, их поиски ведутся. Инцидент произошел в 85 км от города Советский. В поисково-спасательных работах задействовано 20 человек и шесть единиц техники, в том числе с применением специальной техники. В частности, поиски ведутся с болотохода.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.09.21

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