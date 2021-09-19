Небольшой рост – в Югре выявлено 155 новых случаев ковида

За минувшие сутки в Югре выявлено 155 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе лабораторно подтверждено 73 327 случаев ковида. По данным оперштаба, новые случаи выявлены в 18 муниципальна образований Югры. На первом месте по выявляемости – Сургут и 57 заболевших. На втором – Ханты-Мансийск и 22 заболевших, на третьем месте – Нижневартовск и 21 заболевший. В остальных МО числится менее 10 новых случаев.

У 133 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 20 – пневмония, у 2 человек ковид протекает бессимптомно.

Новых летальных случаев в последние сутки не зафиксировано, всего с начала пандемии от ковида умерло 1088 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.09.21

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