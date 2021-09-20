Курировать строительную, дорожную отрасль и ЖКХ отрасль в Югре назначили зама московского дептранса

Наталья Комарова, представила Евгения Адамова, нового заместителя губернатора Югры региональному правительству в ходе координационного совета.

«Представляю вам Евгения Георгиевича. Вопросы, которые он курирует, – строительство, дорожное строительство, транспорт, ЖКХ», – сказала Наталья Комарова.

Евгений Адамов в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Кроме того, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.09.21

Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога. / В Югре за сутки зафиксировали 157 новых случаев COVID-19 – на десять больше, чем в пятницу. / Небольшой рост – в Югре выявлено 155 новых случаев ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»