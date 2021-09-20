В Югре кафе «Счастье» накормило людей едой с сальмонеллой

По информации окружного Роспотребнадзора, в поселке Малиновский, который находится в Советском районе, приостановлена деятельность кафе из-за вспышки сальмонеллеза. Районный суд вынес решение закрыть учреждение на 5 суток. Как установили эпидемиологи, все заболели после мероприятия, на котором употребляли готовую продукцию заказанную в кафе «Счастье».

«Были выявлены нарушения санитарных норм, которые могли привести к распространению инфекционных заболеваний, включая и сальмонеллез. В частности, сырые продукты находились рядом с приготовленными, грязный инвентарь хранился рядом с чистым, при этом безопасность поставляемого для производства сырья и готовой продукции не контролировалась." – рассказали в ведомстве.

«Эксплуатация кафе при подобных нарушениях может послужить причиной заболеваемости потребителей его услуг», – пришли к выводу специалисты Роспотребнадзора.

Оформлено административное правонарушение по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Санкции этой статьи КоАП включают штрафы – для юрлиц от 30 до 50 тысяч.

Советский район, Александр Непомнящий

Советский район. Другие новости 20.09.21

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