Избирком Югры огласил результаты голосования по выборам в Госдуму РФ

Избирком Югры подвел итоги выборов в Госдуму РФ в регионе. В регионе явка на выборах составила 46,61% – это 540 402 избирателя. По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

По партийным спискам лидирует политическая партия «Единая Россия» – они набрали 42,3% голосов. На втором месте КПРФ – 17,74%. На третьем ЛДПР – 12,36%. Следом идет политическая партия «Новые Люди» с результатом 6,39% и Партия Пенсионеров – 4,03% голосов избирателей.

По одномандатным участкам (их в Югре два – прим. НД) также лидируют единороссы. На участке №222 победу одержал Павел Завальный, на №223 – Вадим Шувалов. Оба представляют «Единую Россию».

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