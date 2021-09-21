В Югре за сутки зафиксировали 156 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Югре выявлено 156 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе заболело 73 640 человек.

По данным на последние сутки заболевшие были выявлены в 15 муниципалитетах ХМАО-Югры. Лидирует по заболеваемости Сургут – 30 новых случаев. В Ханты-Мансийске – заболело 20 человек, в Нефтеюганске и Кондинском районе по 15 заболевших. В Сургутском районе – 14. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом.

На момент выявления у 135 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 18 – диагностирована пневмония, трое – переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 089 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 1 новый летальный случай.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.09.21

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