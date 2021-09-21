В Югре определился состав региональной Думы VII созыва

В ХМАО избирком закончил подсчет голосов по выборам депутатов в состав региональной Думы. Обновленный, VII созыв, будет выглядеть следующим образом. По единому избирательному округу Югры по набранным голосам лидирует политическая партия «Единая Россия». За нее проголосовало 40,23% избирателей. За ней идет КПРФ – 17,22%. И замыкает тройку партий, набравших более 10 процентов, ЛДПР – с результатом 14,64%. У СР-ЗП 7,7% у Партии Пенсионеров 7,45%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Что касается одномандатных округов, то во всех 19 из них победу одержали представители «Единой России».

Отметим, что предыдущие выборы в округе значительно отличались от только что прошедших по результатам: «Единая Россия» получила 46,58 % голосов избирателей, ЛДПР – 25,38 %, КПРФ – 11,64 %, «Справедливая Россия» – 8,21 %. Места в парламенте распределились следующим образом: 38 – остались за Единой Россией, шесть – у ЛДПР, три – отошли КПРФ, и ещё одно кресло осталось у «Справедливой России».

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.09.21

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