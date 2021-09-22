3 человека пострадало в массовой аварии в Югре

Накануне вечером в Нижневартовске произошло массовое ДТП, столкнулись 4 автомобиля. 21-летний водитель «БМВ», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Тойотой Корола». Японскую иномарку, в свою очередь, отбросило на стоящие автомобили «Тойота Марк-2» и «Шевроле Клан». В результате ДТП травмы получили водитель «Королы» и 2 его пассажира.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 21.09.21

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