В Югре группа бюджетников пойдет под суд по делу о крупном мошенничестве

Бывшие работники БУ ХМАО-Югры «Дирекция особо охраняемых природных территорий» предстанут перед судом. Они обвиняются по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой лиц, в особо крупном размере».

По информации пресс-службы окружной прокуратуры, с 2015 по 2017 год они организовали преступную группу и, пользуясь служебным положением, изготавливали подложные платежные поручения. В них были завышены суммы заработной платы, расходы на оплату проезда к месту отдыха, а также командировочные.

Общий ущерб составил 5,9 миллионов рублей. Прокуратура направила иск в суд. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.09.21

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