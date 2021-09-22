В Сургуте снова угрожающе растет заболеваемость. В Югре за сутки зафиксировали 159 новых случаев Covid-19

73 799 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 22 сентября. За минувшие сутки выявлено 159 новых случаев Covid-19 в 16 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 67 новых случаев. В Ханты-Мансийске – 29. В Нижневартовске – 19. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев в каждом

На момент выявления у 133 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 24 диагностирована пневмония, двое переносят вирус бессимптомно.

За весь период пандемии от Covid-19 умер 1 091 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали два летальных случая.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.09.21

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