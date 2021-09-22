В Югре после инцидента в Перми решили провести дополнительные проверки в образовательных организациях

В Югре собираются провести внеплановые проверки в учебных заведениях. Поводом послужило ЧП в Перми, где Тимур Бекмансуров устроил стрельбу сначала на одной из улиц, а затем в здании Пермского Госуниверситета. По последним данным, которые предоставил региональный минздрав, в ходе трагедии погибло 6 человек, пострадало 43.

В контексте произшедшего в Югре собрались проверять не только оснащенность учебных заведений в рамках антитеррористической защиты. В планах – проведение внеплановых проверок, которые покажут готовность персонала и понимание порядка действий в таких ситуациях.

«Система управления доступом есть везде. И везде охранник не должен пропустить посторонних лиц. Это еще один предмет проверки, в их ходе будут попытки проникновения на территорию учебного заведения посторонних лиц. В их ходе будет рассматриваться как реагирует охранная организация», – рассказал руководитель регионального департамента образования Алексей Дренин.

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