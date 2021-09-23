Югорчанин сдал в металлолом батарею из своей квартиры и заставил мерзнуть жилой дом

В поселке Юность под Сургутом жителям двухэтажки пришлось разыскивать своего соседа, который, фактически вывел из строя систему отопления части жилого дома. Летом он срезал в своей квартире батарею и сдал металлолом. В связи с этим осенью подключить к отоплению дом стало невозможно, жильцы ее начали замерзать. Как сообщает «СургутИнформТВ», жительница злополучного дома Татьяна Карпова рассказала – чтобы починить систему отопления, нужно было попасть в квартиру на втором этаже, а для этого – найти хозяина жилья.

«Я вам даже не скажу, что за жилец, он у нас невидимый. У него постоянно какие-то долги, его постоянно ищут, из-за долгов и окна разбили. Видел раза два, видел, как приезжали судебные приставы… Я обратилась в ГОМ № 1 с заявлением, чтобы нашли этого самого хозяина, чтобы обратили внимание на эту квартиру.

Что там срезаны батареи, что там окна разбиты», – говорит Татьяна Карпова.

Помимо полиции, Татьяна Карпова обращалась и в управляющую компанию. Там, со слов женщины, ей рекомендовали найти хозяина квартиры, в которой нет батареи. Правда, сургутянка совершенно не понимала, как это делать. «Они мне говорят: «Найдите, ищите этого хозяина». Я говорю, ну где я его могу найти, как? Наверное, у вас больше полномочий, чтобы найти этого хозяина», – жалуется Татьяна.

По данным «СургутИнформТВ», в среду, спустя неделю после того, как стартовал отопительный сезон в Сургуте, было решено вскрыть дверь злополучной квартиры на втором этаже и починить систему отопления. О том, удалось ли найти хозяина жилья, не сообщается.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 23.09.21

Сегодня – день осеннего равноденствия. / Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: после событий в Перми психолог посоветовала, на что обратить внимание родителям. / Тюменский избирком подвел итоги выборов в областную думу. Окончательный расклад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»