В Югре коронавирус выявлен еще у 162 человек

В Югре продолжается рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За неделю среднее количество выявленных выросло на 10. Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на утро 22 сентября в регионе заболело 162 человека. Всего с начала пандемии коронавирус нового типа был выявлен у 73 961 человека. Наибльшее количество лабораторно подтвержденных положительных тестов приходится на Сургут – 41. на вором месте – Ханты-Мансийск и 26 человек, на третьем месте – Нижневартовск и 18 подтвержденных случаев.

У 123 человек на момет получения положительного теста наблюдались признаки ОРВИ, у 35 – пневмония, 4 – переносили болезнь без проявления симптомов.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончался один человек. Всего с начала пандемии в округе зафиксировано 1 тысяча 92 летальных случаев.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.09.21

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