В Югре массово теряются в лесах собиратели кедровых шишек и ягод

В Югре продолжается сбор кедровых шишек и ягод. В связи с этим спасателям «Центроспас-Югрия» приходится регулярно выезжать в леса на поиски заблудившихся там людей. По данным за минувшую неделю,

на территории Ханты-Мансийского автономного округа спасатели 21 раз выезжали на поиски людей, заблудившихся в лесах, 29 человек были спасены. В четырех случаях люди выходили из леса самостоятельно. Также была спасена женщина, которая провела в лесу два дня, и два подростка. С учетом, что ночи Югре уже холодные, находиться на воздухе становится опасным для жизни – можно замерзнуть. «Центроспас-Югрия» напоминает также правила поведения: «Если вы потерялись в лесу, не паникуйте, остановитесь, подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин.

Ориентируйтесь по солнцу, хорошо если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

С определенной частотой подавайте голосовой сигнал и прислушивайтесь. Возможно, вы услышите отклик. Ни в коем случае не передвигайтесь ночью по лесу. Так вы потеряете силы и покинете зону предполагаемого поиска, усложнив поиск спасателям. Если есть возможность, свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 и 101».

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 23.09.21

В Югре коронавирус выявлен еще у 162 человек. / Югорчанин сдал в металлолом батарею из своей квартиры и заставил мерзнуть жилой дом. / Сегодня – день осеннего равноденствия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»